Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE’de kontrolden çıkan otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde İslampaşa Mahallesi Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Sezgin C.’nin (42) kullandığı 61 BT 964 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Lokman K. (35) idaresindeki 53 BA 240 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.