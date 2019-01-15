Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Murat Uysal yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Ö.'nün kullandığı 07 UE 460 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen Murat Uysal'ın kullandığı 07 UM 316 plakalı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Murat Uysal yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar ve derin kesikler meydana geldiği belirlenen Murat Uysal, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.