Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi’nde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza bugün saat 14.00 sıralarında İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Cengiz Duman (29) yönetimindeki 06 DY 6873 plakalı hafif ticari araç, yolda bisikletle giden Naci Öztürk'e (37) çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Öztürk 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.
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Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi’nde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza bugün saat 14.00 sıralarında İstasyon Caddesi’nde meydana geldi....
Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi’nde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
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