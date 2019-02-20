Kamyonet kasasında 52 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 52 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü ve organizatör Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'dan, İpsala yönüne giden Y.S. yönetimindeki kapalı kasa kamyoneti Yeniceçiftlik Köyü yakınlarında durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada naylon brandanın altına gizlenmiş yabancı uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar ile gözaltına alınan Y.S., jandarma komutanlığına götürüldü. Araçta ayrıca 1 şişme bot ve aparatları ele geçirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Y.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.