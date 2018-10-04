Kamyonet duvara çarptı: 2 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında, Bartın Karabük yolu Muratbey köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametini giden Uğur Çetinalp yönetimindeki 74 BE 757 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Uğur Çetinalp ile Melih Adalı yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.