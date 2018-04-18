Kamyonet dereye yatağına girdi: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, korkuluklara çarpan kamyonetin dere yatağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölcük Şirinköy 1 Mart Caddesi kavşağında meydana geldi. Hakkı Okumuş idaresindeki 41 GB 168 plakalı kamyonet kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak dere yatağına girdi. Kazada, Hakkı Okumuş ile araçta bulunan Çiğdem B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.