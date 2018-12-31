Kamyonet bariyere çarptı: 5 yaralı

KARABÜK, () - KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde bariyere çarparak devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu İsmetpaşa mevkiinde meydana geldi. Gerede yönüne giden Ali Kaya(49), idaresindeki 55 K 1293 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Yan yatan kamyonette sürücü Ali Kaya ile birlikte Emine Kaya(50), Hacer Taşdemir(68), Hamide Taşdemir(41), Seyit Ahmet Taşdemir(39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.