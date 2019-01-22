Kamyon şarampole devrildi

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kazayı sürücü hafif yaralı atlattı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Kemal Sevinç'in (63) kullandığı 50 BA 084 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada şoför Kemal Sevinç hafif yaralanırken, kamyon Dinar İlçe Jandarma ekiplerinin önlem aldığı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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