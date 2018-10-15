Kamyon, kamyona çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki kamyonun çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece Nurdağı-Osmaniye karayolunun Kızlaç tüneli çıkışında meydana geldi. Nurdağı'ndan Osmaniye yönüne ilerleyen R.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, yolun yağışlı olması nedeniyle önünde aynı yöne doğru ilerleyen A.Ö. kontrolündeki 63 EK 819 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×