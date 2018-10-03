Kamyon ile ambulans çarpıştı, 3 sağlıkçı yaralandı

ADIYAMAN'da, ambulans ve kamyonun karıştığı kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Vakadan dönen Mehmet Haras yönetimindeki 02 FF 806 plakalı ambulans ile Sanayi Sitesi kavşağında Sabri Sakız'ın kullandığı 02 ZA 814 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, ön bölümü hurdaya dönen ambulansın sürücüsü Mehmet Haras ile yanında bulunan sağlık görevlileri Ahmet Yiğit ile Hanife Ayçiçek Polat yaralandı. İhbarla olay yerine gelen meslektaşları yaralı sağlıkçıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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