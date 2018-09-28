Kamu çalışanında ek gösterge beklentisi

ANTALYA, () - MEMUR Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, 3600 ek gösterge beklentisinin kamu görevlilerinde kaygı oluşturduğunu ve emeklilik müracaatlarının ertelendiğini belirtti. Çoban, tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 600 puan artırılmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında polis, hemşire ve din görevlilerine verdiği 3600 ek gösterge müjdesini hatırlatan Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, verilen vaadin kamu görevlilerinde beklenti ve kaygı oluşturduğunu söyledi. Çoban, düzenleme gelmeden emekli olup, hem düşük emekli ikramiyesi almak istemeyen hem de emekli olduktan sonra gelecek bir düzenlemenin dışında kalarak düşük emekli maaşı almak istemeyen kamu görevlilerinin yaz aylarında, yeni tayin dönemi ve yeni personel alımı öncesinde emekli olmak yerine bir sonraki seneyi beklemeyi tercih ettiklerini belirtti.

TALEPLER CİDDİ BOYUTLARDA

Çoban, Torba Yasa'ya 3600 Ek Gösterge Yasası'nın da eklenmesi yönündeki taleplerin çok ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi başta olmak üzere, seçim sürecinde kamu görevlilerine verilen vaatlerin ivedilikle yerine getirilmesini beklediklerini söyleyen Memur Sen İl Temsilcisi Çoban, tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması, yardımcı hizmetleri sınıfı çalışanlarına da (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadroları için öngörülen en düşük rakamdan aşağı olmamak üzere) ek gösterge hakkı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR

Başkan Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artmış olacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye almış olacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkmış olacak ve emekli ikramiyeleri de 29 bin 308 lira artacak. Bu miktarlar kamu görevlileri açısından oldukça sevindirici karşılanmakta fakat şimdi emekli olup bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin sayısını artırmaktadır."

DİLEKÇELER BEKLETİLİYOR

Emekli Sandığı Kanunu'na göre, ikramiyelerin, emekli olunan tarihteki yasa hükümlerine göre ödendiğini de hatırlatan Mustafa Çoban, emekliliği hak etmiş öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadan emeklilik dilekçesi vermesi durumunda hak kayıpları söz konusu olacağını, bu durumda emekli ikramiyelerinin polislerde 3000, diğerlerinde 2200 ek gösterge üzerinden hesaplanacağını ve daha sonra yapılacak 3600 ek gösterge düzenlemesinin emekli ikramiyelerine değil yalnızca emekli aylıklarına yansıyacağını ifade ederek, söz konusu meslek grubundakilerin emeklilik dilekçelerini beklettiğini sözlerine ekledi.

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