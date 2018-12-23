Kampüste keyifli söyleşi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) işbirliğiyle düzenlediği 'Büyükşehir Kampuste' Şehir Söyleşileri'nin beşinci gününde, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Prof. Dr. Ömer Özkan, Oyuncu Mehmet Özgür ve Ak Parti MKYK Üyesi Gökcen Özdoğan Enç öğrencilerle buluştu.

AÜ Atatürk Konferans Salonu'ndaki keyifli söyleşiyi, öğrencilerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de izledi. 2002'de Antalya'ya geldiğinde şehrin bugünkü görüntüsünden çok uzak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ömer Özkan, özellikle G20 zirvesinin Antalya için bir milat olduğuna dikkati çekti. Sağlık alanında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile fikir alışverişinde bulunarak önemli projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Prof. Dr. Özkan, “Antalya'yı sağlığın başkenti yapabiliriz" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Vizyonunuzu okulu bitirip, bir aile kurup, iş bulmak olarak sınırlandırmayın. Zekânız bunun çok üzerinde. Hedefinizi belirleyin ve o hedefinizi gerçekleştirirken sadece kendinize veya ailenize değil, ülkenize, şehrinize, gelecek nesillere katkınız olsun" diye konuştu.

SİYASİLERİ SORGULAYIN

Siyaset hayatına 2004 yılında başladığını ifade eden Gökcen Özdoğan Enç ise “O yıllarda kız kardeşim 9 Eylül Tıp Fakültesi'ne baş örtüsü sebebiyle alınmadı. O gün bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüm ve siyaset hayatıma, araştırarak, parti yönetmeliklerini tek tek okuyarak Ak Parti'de başladım" dedi. Öğrencilerin siyasileri her zaman sorgulamaları gerektiğini ifade eden Enç, “Önümüzde belediye seçimleri var. Oy verirken tüm adayları lütfen sorgulayın. Bu şehre kim ne değer katabilir, bunun değerlendirmesini yaparak oyunuzu kullanın" diye konuştu.

ANTALYASPOR'A DÜNYA ÇAPINDA TESİS

Öğrencilerin mutlaka yurtdışındaki şehirleri görmeleri gerektiğini söyleyen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, öğrenim süresi boyunca yaklaşık 15 yıl Londra'da yaşadığını ve bu serüvenin kendisine kıyaslama kabiliyeti kazandırdığını ifade etti. Antalyaspor Başkanlığı görevine Antalyaspor'un ve şehrin sağlam altyapısına duyduğu güvenle başladığını belirten Öztürk, şunları aktardı:

“Antalya bir spor şehri. Altyapısı başarıya çok uygun. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i kutlamak gerekiyor. Dünya standartlarında bir tesisi Antalyaspor'a kazandırdı. Ziyaret ettiğim ünlü kulüplerin tesislerinden hiçbir eksiği yok."

SANATI VE SEYİRCİYİ ONURLANDIRAN BAŞKAN

Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) önceki dönemlerde Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan AŞT Genel Sanat Yönetmeni ve Oyuncu Mehmet Özgür, şunları ifade etti:

“Menderes Türel ile Filinta dizi çekimlerinde sette bir araya geldik ve 2 saatlik bir sohbet gerçekleştirdik. Orada Menderes Türel bana 'Bu şehrin tarihine geçmek istiyorum' dedi ve o gün bir milat oldu. Çünkü bunu söyleyen bir belediye başkanı o şehirde yaşayan insanlara neler sunabilirim, daha fazla onlar için ne yapabilirim diye düşünür. Antalya Şehir Tiyatroları için de o gün bir milat oldu. 5 yıl önce teknik hiçbir imkanımız yoktu. Şimdi merkezde Avrupa standartlarında iki yeni sahnemiz yapılıyor. Gündoğmuş'ta, Kumluca'da sahnelerimiz açıldı. Sahne sayımız kısa süre sonra 15'i bulacak. Sanat yatırımını bu kadar kolay yapan, sanatçısını ve seyircisini onurlandıran bir başkan daha yok."

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