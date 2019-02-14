Kampanyaya Başkan Salman’dan destek

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, vatandaşları ‘Alışverişini yerel esnaftan yap’ kampanyasına destek olmaya davet etti.

Ülke genelinde başlatılan çalışmaya Başkan Salman’dan destek geldi. Tüm vatandaşları yerel esnaflardan alışveriş yapmaya ve kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Salman, “Esnafımız memleketimizin temel taşıdır. Yerel esnafımızın ayakta durması için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Her alanda bu konuyu gündeme getirmekten yorulmadan, amacına ulaşması için, bu paylaşımlarla vatandaşımızın dikkatini çekmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın da bu kampanyaya sahip çıkacağına olan inancımız tamdır. Amacımız her zaman selam verdiğimiz esnafımızı yerinde bulmak ve kalkınmasına yardımcı olmak. Lütfen esnafımıza sahip çıkalım. Bütün halkımızı yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz” dedi.



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