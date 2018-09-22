Kamera önünü seviyorum

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans genç manken kadrosundaki Gizem Çelik, reklam filmlerinin aranılan ismi oldu. Son olarak bir gözlük markasının 2019 kataloğu için objektif karşısına geçen Çelik, tarzıyla dikkat çekti. Ajans sahibi Esra Keskinol tarafından özel ilgi gösterilen Çelik, hedefinin üniversite eğitiminin yanı sıra mankenlikte kariyer yapmak olduğunu söyledi. Güzel sanatlar okumayı hedeflediğini belirten Çelik, "Oyunculuğumu ve kamera önü tecrübemi geliştirmek istiyorum. Gelecekte iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Şu an yolun başındayım. Tek isteğim iyi şeyler yapabilmek" dedi.

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