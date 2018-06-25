Kalp krizi geçiren esnaf kurtarılamadı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde iş yerinde kalp krizi geçiren Federal Gürsel Özsoy (52) yaşamını yitirdi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bisiklet kiralama işi yapan Almanya doğumlu Federal Gürsel Özsoy, saat 15.00 sıralarında iş yerinde kalp krizi geçirdi. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekiplerinin müdahale ettiği Federal Gürsel Özsoy kurtarılamadı.

Federal Gürsel Özsoy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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