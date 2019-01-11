Kalkınma Akademisi, 2023 hedeflerini konuştu

ŞANLIURFA, () - KALKINMA Akademisi’nin Ocak ayı genel istişare toplantısının konukları AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Ticaret Odası Eski Başkanı İsmail Demirkol, Kalkınma Akademisi Kurucu Başkanı Mahmut Barut, STK başkan ve üyeleri de katıldı. Toplantının gündemi Türkiye’nin 2023 Hedefleri üzerinde yoğunlaşırken, bu ölçekte Şanlıurfa ve bölge stratejileri hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Karşılıklı sohbet ortamında devam eden toplantıda AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, şehrin kalkınması adına çaba sarf eden, çalışmalarına katkılar sunan her bireyin gayretlerini memnuniyetle karşıladıklarını, fikir ve hayallere ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Geçmiş değerlerimizi unutmadan, günümüzü anlayarak, Şanlıurfa için çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda daha çok çalışarak; tevazu, samimiyet ve gayret ile beraber yeni başarılara imza atacağız" dedi.

Aynı zamanda Kalkınma Akademisi üst kurul üyesi de olan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal ise Kalkınma akademisinin istişare toplantısında Şanlıurfalılara bir müjde verdi. Açanal konuşmasında bölgeyi kapsayan hızlı tren projesi için çalışmaların başladığını belirterek, Şanlıurfa’nın bu yatırımlarda öncelikli olarak ele alınması için önümüzdeki hafta, Devlet Demir Yolları Genel Müdürü ile görüşmelerin yapılacağını söyledi. Açanal ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de Şanlıurfa için yoğun mesai yürütüldüğünü, bu mesai dışında kalan zamanlarda ise Şanlıurfa’da sahada aktif olarak yer aldıklarını ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise gündemlerinde gençliğin projelerinin öncelikli olduğunu, bu projelerle ilgili takipte olduklarını ve gerekli mecralara ilettiklerini ifade etti. Polat, Şanlıurfa gençliğinin şehir için projeler üretmesi halinde tam destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Şanlıurfa için önemli başarılara imza atan Ticaret Odası Eski Başkanı İsmail Demirkol düzenlenen istişare toplantısına da atıfta bulunarak bu tip buluşmaların fikirlerin oluşması, gerçek hayata taşınması adına öneminden bahsetti. Kalkınma Akademisi’nin üst kurul üyesi olmaktan gurur duyduğu belirten Demirkol, teşekkürlerini iletti. Kalkınma Akademisi Kurucu Başkanı Mahmut Barut, anlıurfa’da Kalkınma Akademisi olarak sivil toplum, siyaset, eğitim, gençlik ve diğer kurumları buluşturan benzer toplantılar konuşunda Şanlıurfa’da ilk olduklarını hatırlatarak, bu dayanışma ve birlikten dolayı gururlu olduklarının altını çizerek, “Şahıs bazlı olmadan, projelerin konuşulduğu bir şehir hayal ediyorduk, bu noktada hızla ilerliyoruz" dedi.

Kalkınma Akademisi Başkanı Halit Emre Büyükbudak ise konuşmasında Şanlıurfa ile ilgili istatistiki bilgiler de vererek şunları söyledi: “Şanlıurfa’nın 18 bin kilometre karelik yüz ölçümü ile Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili olduğunu unutmamalıyız. Bu zamana kadar bazıları birtakım siyasi emelleri uğruna, özelliklede son zamanlarda, gençliği ayrıştırmaya çalıştı. Bu düşüncelerle ortaya çıkanların art niyetli oluşlarının farkındayız. Tarihi ile de böylesine önemli, kadim bir şehirde ayak oyunları ile rant devşirmek isteyen kesimleri kınamadan geçemeyeceğiz. Zamanın birlik, beraberlik ve kardeşlik günü olduğuna inancımız tamdır. Şanlıurfa merkez ve ilçeleri ile birlikte güçlü bir şehir olduğumuzun farkında olmalıyız."

Başkan Halit Emre Büyükbudak bugüne kadar Gaziantep ve Şanlıurfa arasında devam eden rekabete de değindiği konuşmasında, kentin rutinleri hakkında örnekler vererek, geçtiğimiz yıllardaki toplantılarda Şanlıurfa’nın 2023 yılına dek, 40 tane 5 yıldızlı otele ihtiyacı olduğunu dile getirdiklerinde eleştirilere maruz kaldıklarını fakat bu tespitin şu an bir ihtiyaç olarak karşılarında durduğunu belirtti. Büyükbudak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bu doğrultuda turizm hedeflerini gerçekleştirmek adına her türlü görevi üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi. Sivil inisiyatiflerin, siyasi oluşumlara yön gösteren katılımları olması adına karşılıksız, bu şehre adanmış gayretlerin davam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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