Kalkan'da sanat gecesi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - KAŞ ilçesindeki Kalkan Kültürevi'nde düzenlenen sanat gecesinde şiir dinletisi yapıldı, türküler seslendirildi.

Kalkan Anfi Tiyatro'da, Kalkan Kültürevi Sorumlusu Fatoş Bakır Yüksel tarafından düzenlenen sanat gecesine Kaymakam Bilgihan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kalkan ADD Başkanı Ali Arıtürk, Kalkan Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Müdürü Ahmet Albayrak, Yazar Birol Ganioğlu, İngiliz şair Jilliana Ranicar Breese ve Kalkan'da yaşayan yerleşik ve tatil yapan yabacılar ve sanatseverler katıldı.

Gece, Kalkan Kültürevi Sorumlusu Fatoş Bakır Yüksel'in yerel bağlama sanatçısı Yusuf Önal'ın bağlaması eşliğinde söylediği halk türkülerinden oluşan konserle başladı. Yüksel, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden söylediği türkülerle, geceye katılanları coşturdu. Ardından İngiliz şair Jilliana Ranicar Breese, Selin Sağbaş'ın kemanı eşliğinde Türkiye üzerine yazdığı şiirlerini okudu. Şiirlerin Türkçesini yine keman eşliğinde Kalkan Ortaokulu Türkçe öğretmeni Nahide Tufan okudu.

Yazar Birol Ganioğlu ise 'Likya Bölgesi Tarihi' konulu konferans verdi.

Kaymakam Bilgehan Bayar gecenin sonunda Birol Ganioğlu ve Jilliana Ranicar Breese'ye çiçek vererek teşekkür etti. Kaymakam Bayar, "Turizm, sanatla bir bütünlük içinde olmalı. Bu gece bunu gerçekleştirdik. Değişik uluslardan sanatçılar, değişik uluslardan izleyicilere müzik, şiir, keman sesi, bağlama sesi sundular. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda Birol Ganioğlu, kitaplarını imzaladı.

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