Kaleiçi Rotary'de başkan Özderin

ANTALYA () - ANTALYA'nın en eski rotary kulüplerinden Kaleiçi Rotary'de dönem başkanı avukat M.Mesut Özderin oldu.

N.Altan Arslan guvernörlüğünde 2018- 2019 dönemini 'mor dönem' olarak adlandıran rotary kulüplerinde yönetim değişikliği başladı. Antalya'nın köklü rotary kulüplerinden Kaleiçi'nde dönem başkanlığı yapan Atilla Ramazanoğlu, Akra Barut Otel'de düzenlenen törende başkanlık bayrağını, kentin tanınmış avukatlarından M.Mesut Özderin'e devretti.

Kulüpten sorumlu guvernör yardımcısı Azize Kalkavan, geçmiş ve gelecek dönem başkanları ile rotaryen eşlerinin katıldığı törende dönem başkanlığı kolyesini takan Özderin Avukatlık Bürosu sahibi M.Mesut Özderin, dünya çapında bilinen sivil toplum kuruluşu olan rotary kulübünün yeni dönem başkanı olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaleiçi Rotary Kulübü olarak olarak başta öğrenciler olmak üzere devam eden projeleri sürdüreceklerini, sosyal yardım projelerini yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Özderin, yeni yaratacakları projelerle de insanların mutluluğu için çalışacaklarını söyledi.

Mesut Özderin'in dönem başkanlığında Asbaşkan Ahmet Tankut, Sekreter Selma Demiralp Tekin, Sayman Argun Şahin ve Üye Hasan Ali Onay görev yapacak.

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