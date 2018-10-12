Kaleiçi Oldtown Festivali'ne renkli başlangıç

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kaleiçi Oldtown Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Antalya'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Karaalioğlu Parkı'ndan Atatürk Caddesi, Hadrianus Kapısı ve Kaleiçi'ne uzanan, sokak sanatçılarının da performanslarını sergilediği korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival için Antalya'ya gelen İtalya, Filistin, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Macaristan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Avusturya ve onur konuğu Rusya'nın temsilcileri, kortejde renkli görüntüler oluşturdu.

Korteje eşi Ümran Uysal'la birlikte katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentlerin turizm ve kültür aktivitelerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Şehir merkezlerinde yurtdışından gelen misafirleri ve turistleri görmek istediğini belirten Uysal, "Buna çok ihtiyacımız var. Hem kültürü artırmak, hem de kültürel alışverişte bulunup ekonomik aktivite ile beraber turizmi geliştirmek istiyoruz. Şu anda biz Antalya olarak turistik sahillerin kenarında kalan bir şehir gibiyiz, turizmin başkentiyiz ama şehir merkezlerinde yeterince turizm göremiyoruz. Bunu artırmamız lazım" dedi.

Kaleiçi ve festivalin geleceği hakkında da konuşan Uysal, "Kaleiçi önemli bir değerimiz. Kaleiçi'ni dünyadaki diğer Oldtown'larla akredite etmek, kaynaştırmak, oralarla bağ kurmak istiyoruz. Çünkü dünyada yaşayan antik kentler içinde Kaleiçi'nin önemli bir yeri var, özel bir yer. Keşke bu festivali 30-40 yıldır devam ettiriyor olsaydık. Umarım 30 yıl sonra çocuklarımız, 60 yıl sonra torunlarımız bu festivalde buluşur ve Kaleiçi Oldtown Festivali kurumsallaşır; geleceğe doğru kültür, barış, sevgi, saygı üretmeye devam eder" açıklamasında bulundu.

ANJELİKA AKBAR BÜYÜLEDİ

Gece, dünyaca ünlü besteci- piyanist Anjelika Akbar konseriyle sona erdi. Dünyaca ünlü müzisyen Antalya konserinde, Murat Öneş'in sanat yönetmenliğinde hazırladığı 'Ayvazovski Rapsodi' projesinden kesitler sundu. Rusya'da çok sevilen şarkıları da seslendiren Akbar, ayrıca, 'Vibe of Ebru' projelerinden görsel kesitler eşliğinde Türk müziğinden örneklerle kendi bestelerini seslendirdi.

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