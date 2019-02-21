Kaleiçi'nde tarih canlanıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi'nde restorasyonu tamamlanan veya devam eden dört önemli tarihi eser alanında incelemelerde bulundu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Yivli Minare Medrese alanındaki kazı çalışmaları, Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Şehzade Korkut Camii'nin devam eden restorasyonları ile restorasyonu tamamlanan ve açılışı yapılan Etnografya Müzesi'ni gezdi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, Yivli Minare'nin yanındaki medrese alanında bir araştırma kazısı yapıldığını, medresenin temelleri ve o alandaki tarihi varlıkları ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

KAYIP ÇİNİLER BULUNDU

Kaleiçi'nin simge yapılarından Tekeli Mehmet Paşa Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Karaloğlu, "Orada çok önemli yeni bulgularda ortaya çıktı. Özellikle daha önceki restorasyonlarda kapatılan çok değerli çiniler ortaya çıktı. O çiniler caminin içinde var olan ve kayıp olan iki dörtlüğü de ortaya çıkardı. Hem tarihi hem de caminin bütüncül yapısını ortaya çıkarmak bakımından çok değerli. Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde hep konuşulan şadırvan ve tuvalet problemi de vardı. Onunla ilgili de nihai karar verdik, eğer kurul uygun bulursa o şekilde düzenlenecek" dedi.

ORİJİNAL HALİNE DÖNÜYOR

Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin restorasyonunu yıl sonuna bitirmeyi hedeflediklerini belirten Karaloğlu, şöyle dedi:

"Orada bazı sürprizlerle de karşılaşıyoruz. Bazı süslemeler de önceki restorasyonlarda kapatılmış, belki imkansızlık veya bilinçsizlik bilemiyoruz. Şimdi onlar raspayla ortaya çıktıkça kuruldan kararlar alınıyor. Tekeli Mehmet Paşa Camii çok güzel olacak. İnsanlar girdikten sonra o tarihi iştihamı da hissedecekler. Cami 1950'li yıllardaki restorasyonda sıvayla kapatılmış. O cami taş cami ve orijinal taş ve orijinal süslemeleri ortaya çıkarıldı. Bütün kubbeler, kurşunlar yenilendi. Gerçekten güzel bir tarihi eser olarak varlığını devam ettirecek."

KESİK MİNARE YENİDEN CAMİ OLUYOR

Kesik Minare olarak da bilinen Şehzade Korkut Camii'ndeki çalışmaların da iyi gittiğini aktaran Karaloğlu, “Kış aylarında taş ocakları kapandığı için biraz yavaşlamıştı ve mevsim itibariyle çalışmalarımız hızlandı. Orada konservasyon, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yıl sonuna doğru Şehzade Korkut Camii bütün siluetiyle ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

ETNOGRAFYA MÜZESİ AÇILDI

Vali Karaloğlu, Etnografya Müzesi'nin de Antalya'da uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü açılamayan mekanlardan biri olduğuna işret etti. Buradaki iki villanın Bakanlık tarafından bir vakfa tahsis edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Onlardan geri alma süreci uzun sürdü. Mahkeme, Yargıtay gibi bir sürü problemli süreç yaşandı. Ama sorunları çözüldü. Şimdi önemli bir müze kazandı. Etnografya Müzesi bugün itibariyle ziyarete açıldı" dedi.

TUR ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Özellikle Kaleiçi'ne tur düzenleyenlerin misafirleri buraya da getirmelerini isteyen Vali Karaloğlu, “Şehir kültürünü anlatmaları, Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu şehirde yaşayan insanların günlük yaşantılarını anlatabilmeleri bakımından çok önemli objeler var. Hem arkeoloji müzemizde yer açılmış oldu hem de sergileyemediğimiz etnografik eserleri burada sergileme fırsatı bulduk. Antalya'yı biz müzeler şehrine de dönüştürmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin müze konusunda önemli çalışmaları var. Yine onların da açacağı müzeler var" diye konuştu.

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