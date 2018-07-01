Kaleiçi'nde dikey tabelalar yasaklanıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın en önemli tarihi ve turistik merkezlerinden Kaleiçi'nde, sokaklara dikey olarak asılan ve görüntü kirliliğine yol açan tabelalar yatay hale dönüştürülecek.

Antalya Valiliği öncülüğünde Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri, Kaleiçi'ndeki otel ve pansiyoncular, yatçılar ve diğer esnaf dernekleri, ATSO, AESOB, Emniyet Müdürlüğü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcilerinin içinde yer aldığı bir komisyon kuruldu. Kaleiçi'nde trafikten yüksek sesli müziğe birçok önlem alınmasını sağlayan komisyon, tarihi kentte işyeri tabelalarının düzenlenmesi için de çalışma başlattı.

TABELA ÇALIŞMASI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla başlatılan yeni tabela düzenlemesinde, işyerleri cadde ve sokaklara dikey şekilde tabela kullanamayacak. İki yıldır Kaleiçi'nde turizmin canlandırılması için ciddi çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Buranın düzene girmesi için çabalıyoruz. Trafiğinden gürültüye kadar her problemin çözülmesini hedefliyoruz. Şimdi levhalar gözümüze takıldı. Tarihi mekanlarda dikey levha olmaz. Bizim bunu belediyelerle hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Bütün levhaları yatay hale getirmemiz lazım. Buradaki levha kirliliğini gidermemiz lazım" dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM'

Antalya şehir olarak üzerine düşeni yaptığı takdirde gelen yerli ve yabancı tatilcinin çarşıya çıkacağını kaydeden Karaloğlu, "Kaleiçi'ne de gelir, tarihi mekanlar Aspendos, Perge, Side'ye de gider. Gittiğinde esnafımız kendi payını alır" diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu'nun dikey işyeri tabelalarına yönelik talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da daha önceden bu konuda alınmış kararları olduğunu belirterek, tabelaların bu yönde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

FOTOĞRAFLI