Kale Projesi'nde birinci etap başladı

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi tarafından planlanan Kale Projesi'nde ilk etap çalışmaları başladı.

Kentin simgelerinden biri olan tarihi Sivas Kalesi’nde toplam 41 bin metrekare alanda kamulaştırma yapılarak yıkım işlemlerine başlandı. Tarih ve tabiat dokusu göz önünde bulundurularak inşa edilecek konaklar, butik oteller, el sanatları çarşıları ile bir cazibe merkezi haline gelecek olan Kale Projesi’nde yıkım çalışmaları kapsamında niteliksiz yapılar ve Selçuk Ortaokulu kaldırıldı. Tarihi dokuya uygun olan sivil mimari örnekleri ise korunarak restore kapsamına dahil edildi.

Gerçekleştirilen yapım ihalesi ile birlikte projenin ilk etabına başlandı. Kalkınma Bakanlığından 10 milyon lira hibe alınan proje, turizm sektörünün ilgi odağı oldu. Eski bir Sivas Mahallesi konseptini yansıtacak olan Kale Projesi'nin sinema sektörü için de bir açık hava platosu olarak kullanılması hedefleniyor.

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