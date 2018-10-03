Kale-i Bala’nın, turizm odağı olması hedeflendi

RİZE,() - RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin ilçesinde Kale Köyü sınırları içerisinde yer alan Kale-i Bala Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Bektaş, “Kale-i Bala’nın da Zil Kale gibi turizm odağı haline gelmesini hedefliyoruz” dedi

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kale Köyü sınırları içerisinde, Fırtına Deresi’ne hakim bir noktada yer alan ve yapımı 14-15’inci yüzyıla dayanan Kale-i Bala Kalesi’nde, İl Özel İdaresince yıl içerisinde tamamlanan restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Bektaş, incelemeleri esnasında yaptığı açıklamada, geçmiş yüzyıllarda Erzurum bölgesinden, Rize-Pazar ilçesi sahiline ulaşan bir kervan yolunun olduğunu belirtti. Vali Bektaş, “Kale-i Bala Kalesi, bu ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için inşa edilmiş. Mevcut ticaret yolu üzerinde aynı dönemde ve aynı amaçla inşa edilen sahilde Kız Kulesi, Pazar İlçesi sınırları içerisinde kalan Ciha Kalesi, Çamlıhemşin İlçesi sınırlarında kalan Zil Kale ve Kale-i Bala Kaleleri yer almakta. Bu tarihi yapılar, Rize’nin kültür ve turizm değerleri arasında yer almaktadır” dedi.

‘ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI’

Kale-i Bala’nın kelime anlamının ‘yukarıdaki-yüksekteki’ kale olduğunu da kaydeden Bektaş, “Burası 1.900-2.000 rakımda, bütün vadilere hâkim bir noktada inşa edilmiş bir kale. İl Özel İdaresince gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yolu biraz uzun ve zor. Biz, bu yolun iyileştirilmesi noktasında emek harcıyoruz ve Kale-i Bala’nın da Zil Kale gibi turizm odağı haline gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Vali Erdoğan Bektaş, Kale-i Bala’da ki incelemelerinin ardından ‘Yeşil Yol’ projesi güzergâhında bulunan yayla yollarında da incelemelerde bulundu.