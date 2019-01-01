Kale'de yeşil seferberlik

Kentin simgelerinden Kadifekale'yi adım adım çarpık yapılaşmadan kurtarmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaklaşık 30 bin ağaç ve 70 bin çalı dikimi yaparak yeşil dokuyu güçlendirdi. Kale yamaçlarına sadece son 3 ay içinde 12 bin ağaç dikildi.

Bir zamanlar tamamı çarpık yapılarla dolu olan Kadifekale, 2011 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite ediliyor. Bölgeye, yaklaşık 30 bin ağaç ve 70 bin 500 çalı dikildi. 2018 Eylül ayından bu yana ağaç dikimlerine hız veren belediye, sadece son 3 ay içinde 12 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. 44 hektarlık alan zeytinden süs eriği ve tesbih ağacına, fıstık çamından erguvana, sedirden ıhlamura kadar pek çok türde ağaçla donatılırken, başta sarı papatya ve zakkum olmak üzere mavi ardıç, sarı yasemin, yayılıcı kuşdili ve adaçayı gibi çalı türleri de bölgeye renk kattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 2011 yılında 2 bin 532 adet ağaç, 2012 yılında 255 adet ağaç ve 625 adet çalı, 2013 yılında 5 bin 302 adet ağaç ve 4 bin 357 adet çalı, 2014 yılında 4 bin 170 adet ağaç ve 2 bin 834 adet çalı, 2015 yılında 2 bin 487 adet ağaç ve 4 bin adet çalı, 2016 yılında bin 140 adet ağaç, 2017 yılında 416 adet ağaç ve 343 çalı diktimi . Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında ise bölgede 13 bin 240 adet ağaç ve 58 bin çalıyı toprakla buluşturdu.

İZMİR, ()

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