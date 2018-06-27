Kaldırımlar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, aralarında Tarık Akan Parkı'nın da bulunduğu 10 noktada üzerinde belediye logosunun güneş enerjisiyle aydınlanan kaldırım taşı çalışması yaptı. Muratpaşa Belediyesi'nin pilot çalışma olarak...