Kalbine yenilen Kıbrıs gazisi Çalışır, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Ahmet Çalışır (65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süre önce kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle İzmir'deki bir özel hastanede anjiyo yapılıp stent takılan, evli ve 3 çocuk babası, Kıbrıs gazisi Ahmet Çalışır, dün (pazar) saat 21.00 sıralarında, Bergama'nın Atmaca Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Gazi Çalışır, kaldırıldığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Gazi Çalışır'ın hastane morgundan askerler tarafından bugün alınan cenazesi, son kez evinin önüne getirildi. Çalışır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasından sonra gazi Çalışır'ın naaşı, aynı mahalledeki Laleli Camisi'ne getirildi. Burada öğlende düzenlenen askeri törene Bergama Kaymakam Vekili Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Namık Kemal Eroğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bergama Şube Başkanı Veli Mantar, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve gazi Çalışır'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Çalışır'ın cenazesi, Bergama Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), ()

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