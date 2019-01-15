Kahta’nın dağlık kesimlerinde kar engeli

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),() – ADIYAMAN’In Kahta ilçesinin dağlık kesimlerinde yağan yoğun kar nedeniyle 6 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Kahta ilçesinin dağlık kesiminde yer alan köylerde yoğun kar yağışı devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yarım metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ilçeye bağlı Karadut, Gülveren, Kayadibi, Sırakaya, Şirinevler ve Salik köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımı kesilen köy yollarının kar temizleme çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

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