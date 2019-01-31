Kahtalı gençler kan verdi

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN Kızılay Kan Merkezinin yürüttüğü kan bağışı kampanyasına Kahtalı gençler destek verdi.

Kahta Devlet Hastanesinde düzenlenen kampanyaya Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut ile öğrenciler destek verdi. Kan bağışı yapan gençler adına konuşan Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, “Gençlerimizin kan bağışında bulunmaları gelecek adına çok anlam ifade ediyor. Gençlerimiz toplumun ihtiyacı olduğu konularda gösterdikleri hassasiyetten gurur duyduk” dedi.

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