Kahta’da yangında ev küle döndü

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesi, evde çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ konutlarında Mehmet Kaya’ya ait evde kimsenin olmadığı esnada çocuk odasından dumanlar yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kapı kırılarak içerisi girdili. 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaza maddi hasar meydana geldi.

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