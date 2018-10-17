Kahta’da servis araçları denetlendi

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçları Milli Eğitim Müdürlüğü ve jandarma işbirliği ile denetlendi.

Servis araçlarının durdurularak yapılan denetimde; servis araçlarının öğrenci taşırken yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde gerekli şartları taşımayan servis araç sürücüleri, kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Denetimde ayrıca servislerde yolculuk yapan öğrencilerin talep ve şikayetleri dinlendi. Yapılan denetimlerde mevzuat gereği servis hizmetini yapamayacak araçlar hakkında yasal işlem yapıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, öğrencilerin güvenliği için servis araçlarının denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

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