Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner başkanlığında toplanan okul pansiyonları yöneticileri 2018 yılını değerlendirdi.
Düzenlenen toplantıya ilçedeki tüm pansiyon yöneticileri katıldı. Şube Müdürü Öner, okul pansiyonları yöneticilerini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Öner, MEB 2023 Vizyon Belgesinde yayınlanan yeni hedefleri paylaşarak yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Kahta’da okul pansiyon yöneticileri toplandı
Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner başkanlığında toplanan okul pansiyonları yöneticileri 2018 yılını değerlendirdi. Düzenlenen toplantıya ilçedeki tüm pansiyon...
Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner başkanlığında toplanan okul pansiyonları yöneticileri 2018 yılını değerlendirdi.