Kahta’da öğrencilerin model uçak merakı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Türk Hava Kurumu tarafından ile ilk ve ortaokul öğrencilerine model uçak kursu verdi.

14 hafta devam eden kurs sonunda öğrencilere sertifikaları verildi. Öğrencilerin yaptıkları model uçakların sergilendiği törende konuşan THK Adıyaman Şube başkanı Mehmet Yelken, “Kursumuz tamamlandı ve çocuklarımız oldukça mutlu" dedi.

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