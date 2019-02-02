Kahta’da kaza: 3 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), () – ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde geldi. İlyas Akgül yönetimindeki 63 ZC 236 plakalı otomobil ile Abuzer Yıldız'ın kulalndığı 02 KR 749 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Çiğdem Yıldız yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine gleen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.