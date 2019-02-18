Kahta’da, 'enerji tasarrufu' konferansı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde okul idarecilerine yönelik ‘Okullarda Enerji Tasarrufu’ konferansı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen ‘Okullarda Enerji Tasarrufu’ konulu konferansta Elektrik Mühendisi ve Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, okul idarecilerine bilinçli enerji tüketiminin önemi ve tasarrufu hakkında bilgi verdi.

Genç nesillerin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesini gerektiğini kaydeden Ömer Çelebi, birçok konuda olduğu gibi enerji tüketimi bilincinin oluşmasında eğitimcilere büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi. İlkokul, ortaokul ve liselerde enerji tasarrufu bilincinin artırılmasına yönelik ‘enerji tasarrufu’ kulüplerinin oluşturulması gerektiğini ifade eden Çelebi, şöyle dedi:

"Enflasyonla topyekün mücadele ve enerji arz güvenliği kapsamında enerji verimliliği farkındalığının oluşması son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle enerji verimliliği ve bilinçli tüketim seferberliği milli eğitim kurumlarımızca ele alınması gereken konuların başında geliyor. Okullarımızda enerji tasarrufu kültürünün oluşması için başta okul idarecileri olmak üzere öğretmenlere, öğrencilere ve personellere büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk kapsamında okullarda yapılacak basit önlemler ve öğrencilere verilecek olan eğitimlerle enerjide ciddi tasarruf yapmak mümkün. Enerji izleme sistemlerinin kurulması ile her okul reaktif güç tüketimini anlık takip yaparak enerji tasarrufu sağlayabilir. Okullarda bulunan başta bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar olmak üzere kullanılmadığı zamanlar stand-by modunda bırakılmamalı, tamamen fişten çekilmelidir."

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