Kahta’da, Eğitim Bir-Sen’de Tümer dönemi

Haci BOZKURT / KAHTA (Adıyaman), () – ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Eğitim-Bir-Sen seçiminde İsmail Tümer 541 oy alarak başkan seçildi.

Ali İhsan Köroğlu ve İsmail Tümer başkanlık için kıyasıya yarıştı. Oylama sonucunda İsmail Tümer 541 oy, Ali İhsan Köroğlu ise 509 oy aldı. Bu sonuca göre sendikanın yeni başkanı İsmail Tümer oldu. Tümer seçim sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Üstlendiğim ağır sorumluluğun bilincindeyim. Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte sendikanın ilçedeki gücüne güç katmak için tüm gayretimizle çalışacağız. Bizler yönetim kurulu olarak Allah’tan kazanmayı değil, hayırlısını temenni etmiştik. Rabbim bize seçimi kazanmayı nasip etti. İlk günden son gününe kadar, seçim çalışmalarını demokrasi şölenine çeviren tüm üyelerimize, okul temsilcilerimize, idarecilerimize ve emeği geçen bütün eğitim çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAFLI