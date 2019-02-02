Kahta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, kavga eden iki genç birbirini bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde Yüzüncü Yıl Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Recep P. (20) ile Baran Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle iki arkadaş birbirini bıçakla yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla parka gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı tedavi için ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

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