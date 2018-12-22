Kahta’da baca yangını paniğe neden oldu

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde bir lokantanı bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesindeki bir lokantada meydana geldi. Lokantanın bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar lokanta itfaiyeye haber verdi. Bacada çıkan yangın lokantanın üstündeki apartmanda oturanlara ve lokantanın bitişiğindeki işyerlerini korkuttu. Cadde esnafı itfaiye ekipleri gelinceye kadar hortumlarla bacaya su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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