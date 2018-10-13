Kahta’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlendi. Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, etkinliklerin her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek amacıyla ortaklaşa düzenlendiğini belirtti. Çiçek, “Amatör Spor Haftası etkinlikleri 9 Ekim tarihinde başladı. Etkinlikler yoğun ilgi gördü. Etkinliklerimiz 15 Ekimde sona erecek. Sporda birlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımız devam etmektedir. İlçemizde hafta boyunca voleybol, basketbol, futbol, karate, okçuluk, atletizm, badminton, dart ve masa tenisi gibi spor dallarında faaliyetler yapılıyor. Ailelerin bize emanet ettikleri gençleri hem spor olarak hem de ahlak olarak olgunlaşmaları konusunda gerekli itinayı göstererek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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