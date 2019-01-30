Kahta’da aileler spor salonunda vakit geçiriyor

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),() – ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde aile bireyleri arasında ilişkilerin gelişmesi amacıyla yapılan proje kapsamında aileler çocuklarıyla beraber spor salonuna geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora' projesi, İlçede veliler ve sporcular ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, "Böyle projelerin en güzel taraflarından bir tanesi de aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirmesi. Ailelerimiz çocukları ile birlikte spor salonlarımıza geliyor, burada farklı spor branşlarda etkinlikler düzenliyor ve saatlerce birlikte vakit geçiriyorlar. Spor sayesinde ilişkileri ve bağları daha güçlü aileler oluşuyor. Projemiz her gün farklı bir spor branşında spor salonlarımızda devam edecektir. Tüm halkımızı spor salonlarımıza bekliyoruz” dedi.

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