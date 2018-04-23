Kahta’da 23 Nisan kutlandı

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), () - ADIYAMANA’ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama töreni Atatürk heykeline Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk bırakmasıyla başladı. Buradaki törene Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçedeki bürokratlar, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunda devam etti. Törende kalabalığa hitap eden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, çocukların bayramını kutladı.

Konuşmalardan ve çocukların gösterilerinden sonra tören sona erdi.

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