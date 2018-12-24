Kahta'ya modern kütüphane

Kahta'da Modernleştirilmiş (Z) Kütüphane Hizmete Girdi

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Şehit Musa Özalkan Ortaokulunda Zenginleştirilmiş(Z) Kütüphane kaymakam Ahmet Gazi Kaya tarafından açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katkıları ile tamamlanan Z-Kütüphane düzenlenen tören ile açıldı. İçerisinde 1000 adet kitap, 7 bilgisayar, fotokopi ve zeka geliştirici oyun setlerinin de bulunduğu modern kütüphaneyi aynı anda 30 öğrenci kullanabilecek. Yaklaşık 90 bin liraya mal olan Modern Kütüphanenin diğer kütüphanelerden oldukça farklı olduğunu belirten Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, “Bu kütüphaneler çocuklarımıza okulu ve okumayı sevdirmek amacıyla yapıldı. Çocuklarımız, ders saatleri dışında kütüphanemize gelerek kitap okuyabilecek, internette gerekli araştırma ve ödevlerini yapabilecek. Zeka oyun setleri sayesinde eğlenebilecek hem de zararlı oyunlardan korunabilecek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görmesi ve milli ve manevi değerlerine bağlı, proje üretebilen, hayata geçirebilen nesillerin yetiştirilmesi için buna benzer projeleri hayata geçireceğiz. Projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Kütüphanenin açılış törenine, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak,İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hali Tünçmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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