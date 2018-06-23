Kahta Spor Kompleksi yükseliyor

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde spor komleksinin yapımı sürüyor.

Geçen Mayıs ayında Kahta Yatılı Bölge Okulu bahçesinde 26 dönümlük alan üzerinde temeli atılan spor kompleksinin inşası sürüyor. 24 milyon liraya mal olacak ilçenin vizyon projesi, tamamlandığında gençler ve çocuklar başta yüzme olmak üzere modern koşullarda spor yapma imkanına kavuşacak. Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan spor kompleksinde yarı olimpik yüzme havuzu, 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, çok amaçlı geniş salon, güreş salonu ve spor yapma alanları bulunuyor.

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