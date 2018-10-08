Kahta'nın yeni komutanı göreve başladı

KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Baş’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Kars Kağızman'dan Kahta'ya atanan Yüzbaşı Mustafa Baş göreve başladı. Kommagene Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kahta Muhabiri Haci Bozkurt, Yüzbaşı Baş’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Beraberinde cemiyet üyesi gazeteciler ile Yüzbaşı Baş'ı ziyaret eden Bozkurt, “Daha önce Besni ilçemizde çalışan Yüzbaşı Mustafa Baş, son olarak Kars’ın Kağızman ilçesinde görev yapıyordu. Bir kaç gün önce Kahta’da göreve başlayan Baş’a hayırlı olsun dileklerinde bulunduk" dedi.

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