Kahta içme suyu şebekesi patladı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman),() –ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde patlayan içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi.

Tarihi Nemrut Dağı’nın eteklerindeki Haydaran mevkiinden Kahta ilçesine yaklaşık 50'inci kilometre mesafeden getirilen Haydaran içme suyu şebekesinin Erikdere Köyü yakınındaki şebeke borularından bir tanesi patladı. Patlayan borudan tazyikli gelen sular metrelerce havaya fışkırarak renkli bir manzara oluşturdu. Kahta- Siverek karayoluna yakın olan manzarayı gören yolcular araçlarını durdurup manzarayı seyretti. Bazı yolcular ise cep telefonlarına sarılarak görüntü çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine patlayan boruyu değiştirmek için gelen belediye görevlileri borunun son zamanlarda yağan aşırı yağmurdan ve suyun aşırı tazyikinden patladığını söyledi.

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