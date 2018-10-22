Kahta'da yangın söndürme tatbikatı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde itfaiye tarafından Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu'nda yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

İtfaiye ekibi, ilkokul öğrencilerine yangın tatbikatında okulun bahçesinde olası bir tüp, katı ve sıvı yangınlarına karşı söndürme tekniklerini gösterdi. İtfaiye ekibi, yangın tatbikatı öncesi öğrencilere yangında neler yapılması noktasında bilgi verilerek, yangın çeşitleri ve yangına müdahale yöntemleri anlatıldı. Yangın konusundaki bilgilendirmeden sonra uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatına geçildi. Öğrenciler yangın alarmından sonar hızlı bir şekilde binayı terk etti. Okulun en üst katında mahsur kalan öğrencileri ise itfaiye aracından merdiven uzatılarak pencereden kurtarıldıktan sonra tatbikat sona erdi.

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