Kahta'da yağışa dayanamayan yolda çökme meydana geldi

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde yağışa dayanamayan yolda çökme meydana geldi.

İlçede son günlerde etkili olan yağış nedeniyle Atatürk Barajı'na ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Çöken yol belediye ekipleri tarafından dolgu malzemesi dökülerek geçici olarak ulaşıma açılırken, her gün yüzlerce aracın geçtiği yolun yeniden yapılması için çalışma yapılacağı bildirildi.