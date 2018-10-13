Kahta'da 'Uyuşturucu şikayet hattı' kurulacak

ADIYAMAN’ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, bütün kurum amirlerine talimat vererek, uyuşturucu ile mücadelede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya başkanlığında uyuşturucu ile mücadele konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Baş ve tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılık, durumu ileterek uyuşturucu ile mücadele, bağımlılığın nedenleri, uyuşturucu çeşitleri, uyuşturucu ile mücadelede eylem planı, Türkiye’de ve dünyada uyuşturucu kullanımı gibi konular slayt gösterileri ile anlatıldı.

Toplantıda konuşan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, uyuşturucu ile mücadelede özel şikayet hattı kuracaklarını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Bu konuda tüm kurum, kuruluş ve STK temsilcilerine gereken talimatı verdim. Bu günden itibaren jandarmamız ve emniyetimiz denetimlerini artıracak. Okul çevreleri ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde zararlı maddelerin girmemesi için geniş çaplı bir mücadele başlatıyoruz. Tek sigara satma yasağına uymayanlara kanunun emrettiği en yüksek cezayı uygulayacağız. İçki satma yasağının olduğu saatlerde içki satanlara da ağır cezalar gelecek. Emniyetimiz ve jandarmamız bu konuda gereken tüm önlemleri alacak. Bunun yanında özel şikayet hatları kuracağız. Uyuşturucu satan, kullanan, taşıyanları gören vatandaşlarımız bu özel şikayet hatlarını arayarak haberdar edecek. Haberi alan arkadaşlarımız ise kolluk kuvvetlerine gereken bilgiyi aktararak gerekli önlemler alınacaktır” dedi.

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