Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Kahta yönüne gelen sürücüleri öğrenilemeyen 02 AF 546 plakalı otomobil, 44 HF 349 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 02 AF 546 plakalı otomobil refüje çıkarak ağacı devirdi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
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Kahta'da otomobiller çarpıştı
Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu. Kaza, öğle saatlerinde Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Kahta yönüne gelen sürücüleri öğrenilemeyen 02 AF 546...
Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hasar oluştu.
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