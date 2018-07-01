Kahta'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çataltepe Köyü yakınlarında meydana geldi. Abidin Aslan’ın kullandığı 44 EL 822 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Aslan ile otomobilde bulunan Furkan Ekici, Ekin Kuştepe ve Sadık Kuştepe yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gönderilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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