Kahta'da İYEP toplantısı yapıldı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyman),()- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul Yetiştirme Programı (İYEP) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında pilot bölge ilan edilen 12 ilde uygulanan İYEP 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ülkede uygulanacak. Program gereği eğitim seviyesi düşük olan öğrenciler, akranları gibi eğitim seviyesini yakalama imkanına sahip olacak. ilkokul 3. ve 4. sınıfta eğitim ve öğretim gören öğrencilerin okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar, doğal sayılarda dört işlem gibi becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar düzenlenecek. İYEP ilçe Koordinatörü ve Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu Müdürü Ramazan Kılıç, toplantıya katılanlara İYEP hakkında bilgi verildi. Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ile öğretmenler katıldı.

FOTOĞRAFLI